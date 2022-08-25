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Почти вдвое: Starlink снизил абонплату для украинцев

25 августа 2022, 18:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Starlink
Источник: Depositphotos

Компания американского миллиардера Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink в разных странах, в том числе и в Украине.

Теперь подписка на Starlink для пользователей нашей страны стоит $60 вместо $100. Максимум, на который снизились цены в общем — 50%.

Такое решение компания Маска приняла в ответ на конъюнктуру местного рынка.

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О том, что для украинцев Starlink теперь стоит $60, стало известно из письма, которое опубликовал в Twitter программист Родион Рожковский.

Судя с написанного в письме, о снижении цены за подписку компания объявила 24 августа.

Напомним, в начале июня Starlink получила лицензию оператора в Украине. Перед этим, в апреле, компания зарегистрировала юрлицо в нашей стране.

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Источник
The Verge
Теги
Starlink Украина
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