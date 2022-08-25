Компания американского миллиардера Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink в разных странах, в том числе и в Украине.

Теперь подписка на Starlink для пользователей нашей страны стоит $60 вместо $100. Максимум, на который снизились цены в общем — 50%.

Такое решение компания Маска приняла в ответ на конъюнктуру местного рынка.

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О том, что для украинцев Starlink теперь стоит $60, стало известно из письма, которое опубликовал в Twitter программист Родион Рожковский.

Старлінк для українців зменшили плату за інтернет зі $100 до $60 pic.twitter.com/rmYjD6j8Gx — ٌКіберерудит (@rozhkovsky) August 25, 2022

Судя с написанного в письме, о снижении цены за подписку компания объявила 24 августа.

Напомним, в начале июня Starlink получила лицензию оператора в Украине. Перед этим, в апреле, компания зарегистрировала юрлицо в нашей стране.