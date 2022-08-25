Компания американского миллиардера Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink в разных странах, в том числе и в Украине.
Теперь подписка на Starlink для пользователей нашей страны стоит $60 вместо $100. Максимум, на который снизились цены в общем — 50%.
Такое решение компания Маска приняла в ответ на конъюнктуру местного рынка.
О том, что для украинцев Starlink теперь стоит $60, стало известно из письма, которое опубликовал в Twitter программист Родион Рожковский.
Старлінк для українців зменшили плату за інтернет зі $100 до $60 pic.twitter.com/rmYjD6j8Gx
— ٌКіберерудит (@rozhkovsky) August 25, 2022
Судя с написанного в письме, о снижении цены за подписку компания объявила 24 августа.
Напомним, в начале июня Starlink получила лицензию оператора в Украине. Перед этим, в апреле, компания зарегистрировала юрлицо в нашей стране.