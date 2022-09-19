Спутниковая сеть Starlink теперь доступна на всех континентах Земли. Об этом заявил глава компании Илон Маск в Twitter.

— Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктиду, — похвастался миллиардер.

Starlink is now active on all continents, including Antarctica https://t.co/Q1VvqV5G0i — Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2022 Сейчас смотрят

Известно, что компания планирует разместить на околоземной орбите от 12 до 42 тыс. спутников, которые будут предоставлять беспрерывный доступ к беспроводной сети в любом уголке мира. Судя по всему, теперь у Starlink есть нужное количество космических аппаратов, чтобы поддерживать связь даже на Антарктиде.

SpaceX активно помогает увеличить количество спутников в космосе — последний запуск состоялся в воскресенье 18 сентября. Компания Маска успешно запустила ракету с 54 аппаратами на борту — миссия успешно закончилась, после чего миллиардер похвастался достижениями в сети.

Напомним, что Starlink также активно помогает украинским военным с февраля 2022 года. Маск откликнулся на просьбы помощи и отправил нам тысячи терминалов, с помощью которых защитники имели доступ к беспроводной сети.

И хотя летом Маск заявлял о повышении цен на использование сети, в конце августа Starlink снизил цену для Украины. Теперь подписка на спутниковую связь для пользователей нашей страны стоит $60 вместо $100. Все это из-за изменений на местном рынке.