Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Гаджеты

Спутниковая связь Starlink стала доступной во всех уголках Земли: даже в Антарктиде

19 сентября 2022, 13:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Starlink
Источник: Depositphotos

Спутниковая сеть Starlink теперь доступна на всех континентах Земли. Об этом заявил глава компании Илон Маск в Twitter.

— Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктиду, — похвастался миллиардер.

Известно, что компания планирует разместить на околоземной орбите от 12 до 42 тыс. спутников, которые будут предоставлять беспрерывный доступ к беспроводной сети в любом уголке мира. Судя по всему, теперь у Starlink есть нужное количество космических аппаратов, чтобы поддерживать связь даже на Антарктиде.

SpaceX активно помогает увеличить количество спутников в космосе — последний запуск состоялся в воскресенье 18 сентября. Компания Маска успешно запустила ракету с 54 аппаратами на борту — миссия успешно закончилась, после чего миллиардер похвастался достижениями в сети.

Напомним, что Starlink также активно помогает украинским военным с февраля 2022 года. Маск откликнулся на просьбы помощи и отправил нам тысячи терминалов, с помощью которых защитники имели доступ к беспроводной сети.

И хотя летом Маск заявлял о повышении цен на использование сети, в конце августа Starlink снизил цену для Украины. Теперь подписка на спутниковую связь для пользователей нашей страны стоит $60 вместо $100. Все это из-за изменений на местном рынке.

Читайте также:
Илон МаскStarlink в Украине напугал Китай: Маск может помогать разведчикам

Теги
Starlink Илон Маск
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь