Влада Китаю хоче перевірити Ілона Маска на співпрацю з військовими США. На тлі напруженості у відносинах між Пекіном зі Штатами глава Tesla і SpaceX опинився під наглядом китайських служб безпеки.

Маск опинився у центрі уваги на фоні допомоги Україні у війні з Росією, яку розв’язала країна-агресор. З початку повномасштабного вторгнення, SpaceX відправила на допомогу нашій країні тисячі терміналів для роботи супутникового зв’язку Starlink, щоб допомогти ЗСУ.

І хоча на Заході таке рішення Маска підтримали, у Китаї допомогу мільярдера не оцінили. Варто зазначити, що Tesla близько 25% прибутку бере саме з китайського ринку, і це може бути проблемою.

Зараз дивляться

– Пожертва Маска Starlink після вторгнення Росії в Україну підвищила усвідомлення корисності та ефективності низькоорбітальних супутників для підтримки систем зв’язку під час війни, – заявив колишній представник Міністерства оборони США Дрю Томпсон.

Владі в Пекіні не подобається, що Starlink має понад 2 тис. супутників на навколоземній орбіті, і вони можуть бути використані США для стеження або підтримки Тайваню.

Супутниковий інтернет поступово впроваджує свою роботу в Україну – у червні на території нашої країни Starlink отримав ліцензію оператора. Незабаром послуги надаватимуться українцям абсолютно легально.