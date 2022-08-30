Илон Маск нашел новый повод отказаться от покупки Twitter: ему поможет хакер

Илон Маск хочет использовать хакера, чтобы отказаться от приобретения Twitter за $44 млрд. Бывший сотрудник соцсети Питер Затко появится в суде 9 сентября, чтобы дать показания по делу Маска и сервиса.

В официальном обращении к Затко есть запрос на документы, которые касаются недостатков Twitter. Ранее хакер обвинил соцсеть во вранье касательно недостатков системы безопасности. Питер считает, что сервис скрывает от пользователей правду, и говорит это со стороны бывшего начальника службы безопасности Twitter.

Повестка в суд дает понять, что обвинения Затко могут повлиять на ход судебных разбирательств. Хакер может назвать весомые причины, из-за которых Маск может выйти сухим из воды, и даже получить компенсацию от Twitter.

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— Затко выполнит свои юридические обязательства по этой повестке в суд. Он раскрывал свои разоблачения соответствующим правительственным органам не для того, чтобы принести пользу Маску или навредить Twitter, а скорее для защиты американской общественности и акционеров Twitter, — заявили адвокаты Питера.

Напомним, что о своем желании приобрести Twitter Маск заявил еще весной — тогда руководители компании согласились на идею, и все уже шло к реализации. Однако в последний момент миллиардер отказался от сделки из-за огромного количества ботов, которые заполонили сервис. В Twitter не хотят отказываться от сделки, и через суд пытаются заставить главу Tesla довести дело до конца.