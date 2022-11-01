Стивен Кинг заставил Маска снизить стоимость синей галочки в Twitter: Это мне должны платить

Американский писатель Стивен Кинг отреагировал на изменения в Twitter, которые внес Илон Маск после приобретения соцсети. Миллиардер также ответил писателю и пошел ему на уступки.

Изменения произошли в конце октября, после завершения сделки между главой Tesla и Twitter на $44 млрд. После этого новый директор решил, что нужно поднять стоимость услуги верификации Twitter Blue в 4 раза — с $5 в месяц до $20.

Такая идея понравилась далеко не всем, в том числе и Стивену Кингу.

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— $20 в месяц, чтобы сохранить мою синюю галочку? Черт возьми, они должны заплатить мне. Если это будет учреждено, я уйду, как Enron, — заявил писатель.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

Напомним, что за $20 в месяц соцсеть не только верифицирует аккаунт популярной личности или компании, но и отображает синюю галочку подтверждения. Если отказаться платить, символ исчезнет со страницы.

Маск уже отреагировал на жалобы Кинга, и предложи уменьшить стоимость услуги в 2,5 раза.

— Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8? — спросил Илон.

Правда, до сих пор неясно — скидка касается только создателя хорроров, или всех пользователей Twitter.

— Я объясню обоснование цены в более подробной форме, прежде чем это будет реализовано. Это единственный способ победить ботов и троллей, — признался миллиардер.

Напомним, что ранее Илон Маск не хотел покупать Twitter, ссылаясь на огромное количество ботов. Миллиардер не спешил платить $44 млрд за соцсеть, которую захватили программы.