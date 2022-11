Стивен Кинг заставил Маска снизить стоимость синей галочки в Twitter: Это мне должны платить

Американский писатель Стивен Кинг отреагировал на изменения в Twitter, которые внес Илон Маск после приобретения соцсети. Миллиардер также ответил писателю и пошел ему на уступки.

Изменения произошли в конце октября, после завершения сделки между главой Tesla и Twitter на $44 млрд. После этого новый директор решил, что нужно поднять стоимость услуги верификации Twitter Blue в 4 раза — с $5 в месяц до $20.

Такая идея понравилась далеко не всем, в том числе и Стивену Кингу.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.

— Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022