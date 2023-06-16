Компанія Apple запатентувала iPhone, якому не потрібен чохол. Йдеться про передову поверхню, яка стійка до подряпин.

У патенті зображена кришка смартфона, на якій розташована сітка з мікроскопічних кульок. Вони випирають із кришки, і саме це допоможе вберегти смартфон від подряпин і потертостей.

Ці намистини можуть складатися з металів, скла, кераміки або інших відповідних матеріалів і прикріплені до пластику. В iPhone вже використовувався полікарбонат на бюджетних смартфонах – наприклад, на iPhone 5S і 5C.

Відомо, що патент було подано ще у 2017 році, але влада США тільки зараз видала дозвіл на нього.

В Apple можуть зробити цей міцний бісер гранованим, щоб він блищав на сонці як дорогоцінне каміння. У теорії, це допоможе багатьом відмовитися від чохлів, якими всіляко прикрашають смартфони.

Якщо компанія і зважиться на подібну технологію, то точно не з випуском смартфонів у 2023 році. Навіть без нововведень iPhone 15 помітно подорожчає. Аналітик заявив, що всьому виною відмова власників iPhone від оновлень смартфонів за останні 4 роки – тепер багато хто захоче купити нову модель, і в компанії хочуть на цьому заробити.