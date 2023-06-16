Компания Apple запатентовала iPhone, которому не нужен чехол. Речь идет о передовой поверхности, которая устойчива к царапинам.

В патенте изображена крышка смартфона, на которой расположена сетка из микроскопических шариков. Они выпирают из крышки, и именно это поможет уберечь смартфон от царапин и потертостей.

Эти бусины могут состоять из металлов, стекла, керамики или других подходящих материалов и прикреплены к пластику. В iPhone уже использовался поликарбонат на бюджетных смартфонах — к примеру, на iPhone 5S и 5C.

Известно, что патент был подан еще в 2017 году, но власти США только сейчас выдало разрешение на него.

В Apple могут сделать этот прочный бисер граненым, чтобы он блестел на солнце, как драгоценные камни. В теории, это поможет многих отказаться от чехлов, которыми всячески украшают смартфоны.

Если компания и решится на подобную технологию, то точно не с выпуском смартфонов в 2023 году. Даже без новшеств iPhone 15 заметно подорожает. Аналитик заявил, что всему виной отказ владельцев iPhone от обновлений смартфонов за последние 4 года — теперь многие захотят купить новую модель, и в компании хотят на этом заработать.