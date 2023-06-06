Apple анонсувала iOS 17 для iPhone на заході WWDC 2023. Нова версія операційної системи отримала безліч цікавих нововведень, але не обійшлося й без відмови від підтримки низки моделей.

Серед головних нововведень – поліпшені функції безпеки, вбудований застосунок для ведення щоденника, новий режим StandBy, перероблені картки контактів, поліпшена автокорекція і голосова транскрипція, а також жива голосова пошта.

У книзі контактів тепер з’явилася можливість прив’язувати до номерів повноцінні фото. Можна встановити фото для свого номера, і воно буде відображатися в інших користувачів.

Для любителів відеодзвінків FaceTime з’явилася можливість залишити короткий запис, якщо додзвонитися так і не вдалося. Нова iOS 17 навчилася перетворювати відтворення голосової пошти на текст, а в додатку iMessages додали нові фільтри для пошуку.

У застосунку для передачі медіафайлів AirDrop тепер з’явилася нова функція NameDrop – тепер можна ділитися контактами між двома iPhone, або навіть з Apple Watch.

У новій iOS 17 компанія Apple поліпшила і клавіатуру – підказувати та виправляти помилки буде нова система аналізу. Це також торкнеться й диктування.

Новий додаток Journal дасть змогу зручно вести особистий щоденник. Користувачам буде запропоновано записувати значущі та цікаві моменти з життя.

Цікава функція в iOS 17 – це режим StandBy. Він перетворює iPhone на розумний динамік, який розміщується біля ліжка або на кухонному столі. Новинку можна підключати автоматично, коли смартфон заряджається.

Щоб взаємодіяти з голосовим помічником Siri, більше не потрібно говорити “Гей, Siri”. Досить просто назвати сервіс на ім’я.

Що стосується підтримки, то встановити iOS 17 зможуть смартфони, які випускалися 2018 року і пізніше. Іншими словами, на iPhone 8 і iPhone 8 Plus використати нову систему вже не вийде.

Крім нової ОС, Apple представила на WWDC 2023 й інші новинки. Серед них – гарнітура доповненої реальності, вихід якої став справжньою несподіванкою для публіки.