Ціни на iPhone 15 помітно піднімуть. У цьому впевнений аналітик Wedbush Securities Ден Айвз, який спрогнозував причини такого рішення Apple.

Усе через амбітні прогнози щодо продажів майбутніх смартфонів, які представлять уже у вересні цього року. Ден стверджує, що близько 250 млн користувачів не оновлювали свої iPhone протягом останніх чотирьох років, і тепер Apple хоче їх привабити майбутніми флагманами.

Тим більше, що iPhone 15 отримає новий роз’єм USB Type-C, і це може багатьох підкупити. На тлі цього Apple хоче підняти вартість смартфонів. Втім, навіть iPhone 14 зі старту був дорожчим за попередню модифікацію – наприклад, у Німеччині цінник зріс на $100, а в Британії – на 70 фунтів.

Вихід iPhone 15 очікується у вересні, і для цього компанія вже підігріває інтерес публіки. Нещодавно було презентовано iOS 17, у якій показали, що чекає в майбутньому на власників смартфонів від Apple. Серед усього – поліпшені функції безпеки, вбудований додаток для ведення щоденника, новий режим StandBy.