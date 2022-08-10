Ілон Маск продав акції Tesla на суму $6,9 млрд на випадок програшу судового розгляду із Twitter. Мільярдер не має зарплатні, тому отримує гроші із продажу акцій.

Про це глава Tesla заявив на своїй сторінці в соцмережі, розкривши плани своєї ідеї.

– У тому (сподіваюся, малоймовірному) випадку, коли Twitter змусить закрити цю угоду, важливо уникнути екстреного продажу акцій Tesla, – заявив Маск у Twitter.

Yes. Зараз дивляться In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock. — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

Глава компанії зізнався, що придбає акції корпорації назад, якщо угоду з Twitter не буде закрито, чого він і домагається.

Нагадаємо, що проблеми з великою угодою почалися ще влітку – тоді Маск відмовився купувати Twitter за $44 млрд, а власники соцмережі подали на Ілона до суду, домагаючись успішного укладання угоди. Глава Tesla також подав зустрічний позов і тепер обидві сторони зустрінуться 17 жовтня. Цілком можливо, що угода не відбудеться – тоді очікується компенсація у розмірі $1 млрд.

Маск виділив понад $30 млрд власних грошей на фінансування угоди, причому понад $7 млрд із цієї суми надала група партнерів, включаючи технічного магната Ларрі Еллісона, державний інвестиційний фонд Катару та найбільшу у світі біржу криптовалют Binance.

У сервісі заявили, що Twitter вже постраждав через главу Tesla – невизначеність, що нависла, шкодить кошти акціонерів і загальній вартості соцмережі.