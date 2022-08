Ілон Маск продав акції Tesla на суму $6,9 млрд на випадок програшу судового розгляду із Twitter. Мільярдер не має зарплатні, тому отримує гроші із продажу акцій.

Про це глава Tesla заявив на своїй сторінці в соцмережі, розкривши плани своєї ідеї.

In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock.

— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022