Илон Маск продал акции Tesla на сумму $6,9 млрд на случай проигрыша судебного разбирательства с Twitter. Миллиардер не имеет зарплаты, поэтому имеет деньги с продажи акций.

Об этом глава Tesla заявил на своей странице в соцсети, раскрыв планы своей идеи.

Yes.

In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock.

— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022