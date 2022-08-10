Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Ставки повысились: Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд для судебной борьбы с Twitter

10 августа 2022, 16:35
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Илон Маск продал акции Tesla на сумму $6,9 млрд на случай проигрыша судебного разбирательства с Twitter. Миллиардер не имеет зарплаты, поэтому имеет деньги с продажи акций.

Об этом глава Tesla заявил на своей странице в соцсети, раскрыв планы своей идеи.

— В том (надеюсь, маловероятном) случае, когда Twitter заставит закрыть эту сделку, важно избежать экстренной продажи акций Tesla, — заявил Маск в Twitter.

Глава компании признался, что купит акции корпорации обратно, если сделка с Twitter не будет закрыта, чего он и добивается.

Напомним, что проблемы с крупной сделкой начались еще летом — тогда Маск отказался покупать Twitter за $44 млрд, а владельцы соцсети подали на Илона в суд, добиваясь успешного заключения сделки. Глава Tesla также подал встречный иск, и теперь обе стороны встретятся 17 октября. Вполне возможно, что сделка не состоится — тогда ожидается компенсация в размере $1 млрд. 

Маск выделил более $30 млрд собственных денег на финансирование сделки, причем более $7 млрд из этой суммы предоставила группа партнеров, включая технического магната Ларри Эллисона, государственный инвестиционный фонд Катара и крупнейшую в мире биржу криптовалют Binance.

В сервисе заявили, что Twitter уже пострадал из-за главы Tesla — нависшая неопределенность вредит средствам акционеров и общей стоимости соцсети.

Читайте также:
Илон МаскОтец Илона Маска отказался от слов, где критиковал жизнь сына: Горжусь со дня рождения

Источник
BBC Украина
Теги
Tesla Twitter Илон Маск
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь