Илон Маск продал акции Tesla на сумму $6,9 млрд на случай проигрыша судебного разбирательства с Twitter. Миллиардер не имеет зарплаты, поэтому имеет деньги с продажи акций.

Об этом глава Tesla заявил на своей странице в соцсети, раскрыв планы своей идеи.

— В том (надеюсь, маловероятном) случае, когда Twitter заставит закрыть эту сделку, важно избежать экстренной продажи акций Tesla, — заявил Маск в Twitter.

Yes. Сейчас смотрят In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock. — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

Глава компании признался, что купит акции корпорации обратно, если сделка с Twitter не будет закрыта, чего он и добивается.

Напомним, что проблемы с крупной сделкой начались еще летом — тогда Маск отказался покупать Twitter за $44 млрд, а владельцы соцсети подали на Илона в суд, добиваясь успешного заключения сделки. Глава Tesla также подал встречный иск, и теперь обе стороны встретятся 17 октября. Вполне возможно, что сделка не состоится — тогда ожидается компенсация в размере $1 млрд.

Маск выделил более $30 млрд собственных денег на финансирование сделки, причем более $7 млрд из этой суммы предоставила группа партнеров, включая технического магната Ларри Эллисона, государственный инвестиционный фонд Катара и крупнейшую в мире биржу криптовалют Binance.

В сервисе заявили, что Twitter уже пострадал из-за главы Tesla — нависшая неопределенность вредит средствам акционеров и общей стоимости соцсети.