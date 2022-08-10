Батько Ілона Маска відмовився від своїх коментарів про свого сина-мільярдера – на початку серпня він заявив, що не пишається своїм сином.

Раніше 76-річний Еррол Маск здивував суспільство критикою у бік свого сина, найбагатшої людини у світі. Він заявив, що не пишається ним і навіть не водить Tesla, і більше цінує досягнення свого молодшого сина Кімбала, який розбагатів на акціях Tesla і займається ресторанним бізнесом.

– Я ніколи не говорив нічого подібного. Пишаюся Ілоном від дня народження. Не можна просто взяти і почати пишатися своєю дитиною – це безглуздо, – заявив Еррол.

Батько мільярдера додав, що любить свого сина, і його, напевно, неправильно зрозуміли.

Зараз дивляться

Крім гучних заяв на початку місяця щодо досягнень Ілона чоловік розкритикував і зовнішність сина. Він обговорив нещодавні фото, де глава Tesla красується без сорочки.

– Ілона дуже міцно складний, але він погано їсть. Я порекомендував йому приймати добавки для схуднення, які допомогли скинути зайві кілограми, додав Еррол.

Також Еррол заявив, що його турбує особисте життя Ілона – він переживає, що мільярдер ніколи не знайде собі жінку, яка зможе заради нього та сім’ї відмовитися від своєї кар’єри.