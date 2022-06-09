Компанія Starlink Ukraine одержала ліцензію оператора в Україні.

Компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Уже незабаром представництво компанії SpaceX вже розпочне активну роботу в Україні.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Нагадаємо, що в квітні Starlink зареєструвала юрособу в Україні. З початком повномасштабної війни нашій країні, яку розв’язала РФ, Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска по допомогу.

Засновник SpaceX надав Україні тисячі терміналів Starlink для підключення до супутникової мережі та оперативно запустив роботу сервісу на території нашої країни.

Завдяки цьому наші захисники мають надійну та захищену мережу.