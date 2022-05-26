Супутниковий інтернет Starlink від Ілона Маска стає все популярнішим у всьому світі. Компанія SpaceX у звіті владі США заявила, що кількість користувачів сервісу перевищила позначку 400 тис. осіб.

Супутниковий інтернет стрімко завойовує аудиторію не лише в Україні. Вперше послуга стала доступною для користувачів у жовтні 2020 року. Усього за 2 роки компанія змогла залучити до Starlink 150 тис. осіб. Наприкінці березня стало відомо, що ця цифра збільшилася до 250 тис. На кінець весни супутниковим інтернетом користується понад 400 тис. людей.

На тлі воєн Росії з Україною, мільярдер Ілон Маск погодився допомогти нам за допомогою бездротового зв’язку. Загалом на території нашої країни вже понад 10 тис. терміналів Starlink, які забезпечують надійний зв’язок як між військовими, так і критично важливими інфраструктурними об’єктами. В Україні також запрацює представництво компанії SpaceX, яке якісніше надаватиме послуги.

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Зараз супутникова мережа доступна в 36 країнах – розширення своїх послуг планують у регіонах Азії, Африки та Близького Сходу.

На сайті компанії також є список країн, у яких Starlink з’явиться найближчим часом. У цей перелік не потрапили такі держави – Афганістан, Білорусь, Куба. Китай, Іран, Північна Корея. Росія, Сирія та Венесуела.