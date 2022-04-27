В Україні зареєстрували представництво компанії SpaceX Ілона Маска – Starlink Ukraine. Про це заявив голова Мінцифри Михайло Федоров.

На тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Федоров звернувся до Ілона Маска за допомогою. Мільярдер надав Україні тисячі терміналів Starlink для підключення до супутникової мережі, а також оперативно розпочав роботу сервісу на території нашої країни.

Завдяки цій системі наші військові мають надійну та захищену мережу, а також підтримується зв’язок із керівниками об’єктів критичної інфраструктури. Також вдалося відновити зв’язок у тих містах, де інфраструктуру було зруйновано на тлі війни з Росією. Все це надається Україні абсолютно безкоштовно.

Starlink – це передовий проєкт, який за допомогою величезної кількості супутників на навколоземній орбіті та терміналів надає доступ до швидкісного інтернету у будь-якій точці Землі. Щоб підключитися до супутникового інтернету, потрібен термінал, а також смартфон зі скачаною програмою від компанії. Сам термінал із супутниковою тарілкою коштує $500, а щомісячна абонентська плата – $100.