Компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора в Украине.
Компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1. Уже скоро представительство компании SpaceX уже приступит к активной работе в Украине.
Об этом в своем Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Напомним, что в апреле Starlink зарегистрировала юрлицо в Украине. С началом полномасштабной войны в нашей стране, которую развязала РФ, Михаил Федоров обратился к Илону Маску за помощью.
Основатель SpaceX предоставил Украине тысячи терминалов Starlink для подключения к спутниковой сети, а также оперативно запустил работу сервиса на территории нашей страны.
Благодаря этому наши защитники имеют надежную и защищенную сеть.