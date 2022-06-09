Компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора в Украине.

Компанию внесли в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг по номеру 1. Уже скоро представительство компании SpaceX уже приступит к активной работе в Украине.

Об этом в своем Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Напомним, что в апреле Starlink зарегистрировала юрлицо в Украине. С началом полномасштабной войны в нашей стране, которую развязала РФ, Михаил Федоров обратился к Илону Маску за помощью.

Основатель SpaceX предоставил Украине тысячи терминалов Starlink для подключения к спутниковой сети, а также оперативно запустил работу сервиса на территории нашей страны.

Благодаря этому наши защитники имеют надежную и защищенную сеть.