Спецслужби РФ використовують мобільні ігрові застосунки для збору даних в Україні.

Як повідомили у кіберполіції, через російські програми ворог у формі гри намагається отримати інформацію про розташування військових об’єктів та критичної інфраструктури.

Зокрема, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи зробити “малюнок” на асфальті.

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Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує завантажувати їх лише з офіційних джерел – AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.

А також потрібно перевіряти усі доступні дані – інформацію про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів тощо.

Раніше українців попередили, що хакери вигадали нову схему, спекулюючи на виплатах для біженцях. Зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують сторінки популярних українських банків.