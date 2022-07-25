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$15 млн за російських хакерів: влада США відкрила полювання на угруповання Conti

25 Липня 2022, 15:45
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
$15 млн за російських хакерів: влада США відкрила полювання на угруповання Conti
Джерело: Pixabay

Влада США пропонує $15 млн за інформацію про російських хакерів з угрупування Conti. Зловмисників звинувачують у здирстві в особливо великих розмірах.

Грошова винагорода у розмірі $5 млн пропонують за інформацію про тих, хто перебуває у змові з хакерами.

За даними ФБР, зловмисники вкрали у понад 1 тис. жертв грошей на суму понад $150 млн.

Зараз дивляться

Російські хакери не залишають надій нашкодити роботі систем США – минулого року Conti здійснили атаку по 16 мережах медичних установ, а також на податкові та митні платформу Коста-Рики, що негативно вплинуло на зовнішню торгівлю.

У лютому хакери загрожували країнам, які наважилися відповісти на вторгнення Росії до України. Щоправда, загрози малого налякали, про що свідчить підтримка союзників не лише на фронті, а й у плані цифрової безпеки.

Відомо, що російські хакери не припиняють спроби нашкодити українцям навіть на кіберфронті – за допомогою фішингу вони розсилають українцям небезпечні листи на гуманітарну тему. Очевидно, що всередині листів є віруси, які вміло маскують під різні таблиці на соціальні теми – гуманітарну допомогу, штрафи, грошові виплати тощо.

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Джерело
The Times
Теги
Хакери
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