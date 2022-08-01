Спецслужбы РФ используют мобильные игровые приложения для сбора данных в Украине.

Как сообщили в киберполиции, через российские программы враг в форме игры пытается получить информацию о расположении военных объектов и критической инфраструктуры.

В частности, пользователя должно насторожить, если в приложении предлагается сделать фотофиксацию местности, делиться геолокацией или нанести “рисунок” на асфальте.

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Для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует загружать их только из официальных источников — AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.д.

А также нужно проверять все доступные данные — информацию о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, отзывы пользователей и т.д.

Ранее украинцев предупредили, что хакеры придумали новую схему, спекулируя на выплатах для беженцев. Злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие страницы популярных украинских банков.