У меседжерах шахраї розповсюджують повідомлення із пропозиціями отримати соціальні виплати для українських біженців. Зокрема, нібито від організації Червоний Хрест.

Про це попередила урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку.

Для отримання допомоги хакери пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.

Зараз дивляться

Водночас зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують сторінки популярних українських банків.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

довіряти тільки офіційним ресурсам (офіційний сайт платформи єДопомога

не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах

у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку

дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

Раніше у Держспецзв’язку повідомляли, що хакери масово поширють шкідливий файл, який краде дані.

На думку фахівців, атака спрямована переважно на державні органи України з метою отримання важливої ​​інформації та виведення з ладу систем.