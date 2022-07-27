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Спекулюють на виплатах для біженців: українців попередили про нову шахрайську схему

27 Липня 2022, 18:15
Валентина Чорна редакторка стрічки
Спекулюють на виплатах для біженців: українців попередили про нову шахрайську схему
Джерело: Pixabay

У меседжерах шахраї розповсюджують повідомлення із пропозиціями отримати соціальні виплати для українських біженців. Зокрема, нібито від організації Червоний Хрест.

Про це попередила урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку.

Для отримання допомоги хакери пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.

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Водночас зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують сторінки популярних українських банків.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

  • довіряти тільки офіційним ресурсам (офіційний сайт платформи єДопомога)
  • не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах
  • у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку
  • дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

Раніше у Держспецзв’язку повідомляли, що хакери масово поширють шкідливий файл, який краде дані. 

На думку фахівців, атака спрямована переважно на державні органи України з метою отримання важливої ​​інформації та виведення з ладу систем.

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Теги
кібер-шахрайство Хакери Червоний Хрест Шахраї
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