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Спасибі, що не Z: у мережі обговорюють перейменування Twitter на X

24 Липня 2023, 16:37
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Twitter

Ілон Маск перейменував соцмережу Twitter – тепер популярний сервіс отримав назву Х. Мільярдер уже змінив логотип, відмовившись від блакитного птаха на синьому тлі, змінив домен соцмережі та перейменував основну сторінку.

Такий крок викликав безліч запитань у користувачів, і подію активно обговорюють у суспільстві.

Реакція мережі на перейменування Twitter – далі в матеріалі.

Офіційний акаунт України оцінив зміни, заявивши, що символ Х кращий за Z, який зараз тісно пов’язаний з армією Росії в умовах повномасштабної війни.

Новий логотип також спробували поєднати зі старим – ідея дуже навіть непогана.

Поєднання Twitter і X серед користувачів може швидко перетворитися на назву шоколадного батончика Twix.

– Відтепер я називатиму його TwiX, і ніхто не зможе мене зупинити, – заявив один із користувачів.

Український магазин Rozetka порівняв користувачів соцмережі з супергероями на тлі зміни назви сервісу.

За блакитною пташкою сумуватимуть – користувачі вже зобразили маскота, який збирає речі після звільнення.

У Twitter навіть показали незадоволеного птаха, який прийшов на роботу й усвідомив, що він тут більше не зароблятиме собі на їжу.

Нещодавно Ілон Маск анонсував ще одну зміну в соцмережі – користувачі зможуть публікувати великі статті в Twitter. Будуть доступними публікації з різним контентом і текстом до 10 тис. символів. Цього достатньо, щоб відобразити великий матеріал однією публікацією, а не скрінами з блокнота, як це робиться роками.

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