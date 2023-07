Ілон Маск перейменував соцмережу Twitter – тепер популярний сервіс отримав назву Х. Мільярдер уже змінив логотип, відмовившись від блакитного птаха на синьому тлі, змінив домен соцмережі та перейменував основну сторінку.

Такий крок викликав безліч запитань у користувачів, і подію активно обговорюють у суспільстві.

Реакція мережі на перейменування Twitter – далі в матеріалі.

Офіційний акаунт України оцінив зміни, заявивши, що символ Х кращий за Z, який зараз тісно пов’язаний з армією Росії в умовах повномасштабної війни.

at least X is better than Z — Ukraine / Україна (@Ukraine) July 24, 2023

Новий логотип також спробували поєднати зі старим – ідея дуже навіть непогана.

Поєднання Twitter і X серед користувачів може швидко перетворитися на назву шоколадного батончика Twix.

– Відтепер я називатиму його TwiX, і ніхто не зможе мене зупинити, – заявив один із користувачів.

I’m calling it TwiX from now on, and no-one can stop me. #TwitterX pic.twitter.com/dsaIctroNj — BitMissing (@bit_missing) July 24, 2023

Український магазин Rozetka порівняв користувачів соцмережі з супергероями на тлі зміни назви сервісу.

Скоро будем не твітерські, а люди-Х. Пишіть, хто ще ким буде у команді? pic.twitter.com/p8soCr00Np — Rozetka (@rozetka_ua) July 24, 2023

За блакитною пташкою сумуватимуть – користувачі вже зобразили маскота, який збирає речі після звільнення.

У Twitter навіть показали незадоволеного птаха, який прийшов на роботу й усвідомив, що він тут більше не зароблятиме собі на їжу.

Arriving at work to find out you don’t work there anymore. #TwitterLogo #TwitterX pic.twitter.com/O8Sym20P1S — Paul Bronks (@SlenderSherbet) July 24, 2023

Нещодавно Ілон Маск анонсував ще одну зміну в соцмережі – користувачі зможуть публікувати великі статті в Twitter. Будуть доступними публікації з різним контентом і текстом до 10 тис. символів. Цього достатньо, щоб відобразити великий матеріал однією публікацією, а не скрінами з блокнота, як це робиться роками.