Ілон Маск анонсував нову корисну функцію на тлі конкуренції з Threads. Користувачі зможуть публікувати цілі статті з величезною кількістю символів.

– Twitter працює над оновленням, яке дасть змогу публікувати на платформі статті. Ця функція “дасть змогу публікувати дуже довгі, складні статті зі змішаними матеріалами. Можете опублікувати навіть книжку, якщо захочете, – заявив мільярдер.

This will allow users to post very long, complex articles with mixed media. You could publish a book if you want. — Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2023

Інструмент отримає назву Статті. Оновлення дасть змогу сервісу вийти за рамки мікроблогу – твітти отримають ліміт до 10 тис. символів. Водночас базова публікація вміщує в себе тільки 280 символів, якщо немає підписки Twitter Blue.

Це допоможе не тільки конкурувати з новою соцмережею Meta, а й залучити авторів унікального контенту, яким сервіс обіцяє платити за монетизацію.

Нагадаємо, що Threads поступово наздоганяє Twitter за популярністю – офіційно, у новому додатку від Meta вже 100 млн реєстрацій – це одна п’ята кількості активних користувачів сервісу Маска. До того ж, сам мільярдер додав, що доходи від реклами впали на 50%.