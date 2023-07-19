Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

Статті та книги: Маск анонсував оновлення в Twitter для конкуренції з Threads

19 Липня 2023, 10:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Unsplash

Ілон Маск анонсував нову корисну функцію на тлі конкуренції з Threads. Користувачі зможуть публікувати цілі статті з величезною кількістю символів.

– Twitter працює над оновленням, яке дасть змогу публікувати на платформі статті. Ця функція “дасть змогу публікувати дуже довгі, складні статті зі змішаними матеріалами. Можете опублікувати навіть книжку, якщо захочете, – заявив мільярдер.

Інструмент отримає назву Статті. Оновлення дасть змогу сервісу вийти за рамки мікроблогу – твітти отримають ліміт до 10 тис. символів. Водночас базова публікація вміщує в себе тільки 280 символів, якщо немає підписки Twitter Blue.

Це допоможе не тільки конкурувати з новою соцмережею Meta, а й залучити авторів унікального контенту, яким сервіс обіцяє платити за монетизацію.

Нагадаємо, що Threads поступово наздоганяє Twitter за популярністю – офіційно, у новому додатку від Meta вже 100 млн реєстрацій – це одна п’ята кількості активних користувачів сервісу Маска. До того ж, сам мільярдер додав, що доходи від реклами впали на 50%.

Читайте також:
Ілон МаскГрошовий потік негативний: Ілон Маск заявив, що доходи від реклами у Twitter впали

Теги
Twitter Ілон Маск
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь