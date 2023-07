Илон Маск переименовал соцсеть Twitter — теперь популярный сервис получил название Х. Миллиардер уже изменил логотип, отказавшись от голубой птицы на синем фоне, сменил домен соцсети и переименовал основную страницу.

Подобный шаг вызвал множество вопросов у пользователей, и событие активно обсуждают в обществе.

Реакция сети на переименование Twitter — далее в материале.

Официальный аккаунт Украины оценил изменения, заявив, что символ Х лучше, чем Z, который сейчас тесно связан с армией России в условиях полномасштабной войны.

at least X is better than Z — Ukraine / Україна (@Ukraine) July 24, 2023

Новый логотип также попытались совместить со старым — идея очень даже неплохая.

Сочетание Twitter и X среди пользователей может быстро превратиться в название шоколадного батончика Twix.

— Отныне я буду называть его TwiX, и никто не сможет меня остановить, — заявил один из пользователей.

I’m calling it TwiX from now on, and no-one can stop me. #TwitterX pic.twitter.com/dsaIctroNj — BitMissing (@bit_missing) July 24, 2023

Украинский магазин Rozetka сравнил пользователей соцсети с супергероями на фоне смены названия сервиса.

Скоро будем не твітерські, а люди-Х. Пишіть, хто ще ким буде у команді? pic.twitter.com/p8soCr00Np — Rozetka (@rozetka_ua) July 24, 2023

За голубой птичкой будут скучать — пользователи уже изобразили маскота, который собирает вещи после увольнения.

В Twitter даже показали недовольную птицу, которая пришла на работу и осознала, что она здесь больше не будет зарабатывать себе на еду.

Arriving at work to find out you don’t work there anymore. #TwitterLogo #TwitterX pic.twitter.com/O8Sym20P1S — Paul Bronks (@SlenderSherbet) July 24, 2023

Недавно Маск анонсировал еще одно изменение в соцсети — пользователи смогут публиковать большие статьи в Twitter. Будут доступными публикации с различным контентом и текстом до 10 тыс. символов. Этого достаточно, чтобы отобразить крупный материал одной публикацией, а не скринами из блокнота, как это делается годами.