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Спасибо, что не Z: в сети обсуждают переименование Twitter на X

24 июля 2023, 16:37
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Twitter

Илон Маск переименовал соцсеть Twitter — теперь популярный сервис получил название Х. Миллиардер уже изменил логотип, отказавшись от голубой птицы на синем фоне, сменил домен соцсети и переименовал основную страницу.

Подобный шаг вызвал множество вопросов у пользователей, и событие активно обсуждают в обществе.

Реакция сети на переименование Twitter — далее в материале.

Официальный аккаунт Украины оценил изменения, заявив, что символ Х лучше, чем Z, который сейчас тесно связан с армией России в условиях полномасштабной войны.

Новый логотип также попытались совместить со старым — идея очень даже неплохая.

Сочетание Twitter и X среди пользователей может быстро превратиться в название шоколадного батончика Twix.

— Отныне я буду называть его TwiX, и никто не сможет меня остановить, — заявил один из пользователей.

Украинский магазин Rozetka сравнил пользователей соцсети с супергероями на фоне смены названия сервиса.

За голубой птичкой будут скучать — пользователи уже изобразили маскота, который собирает вещи после увольнения.

В Twitter даже показали недовольную птицу, которая пришла на работу и осознала, что она здесь больше не будет зарабатывать себе на еду.

Недавно Маск анонсировал еще одно изменение в соцсети — пользователи смогут публиковать большие статьи в Twitter. Будут доступными публикации с различным контентом и текстом до 10 тыс. символов. Этого достаточно, чтобы отобразить крупный материал одной публикацией, а не скринами из блокнота, как это делается годами.

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