SpaceX втратила 40 супутників Starlink – вони згорять в атмосфері Землі

Американська компанія Ілона Маска SpaceX втратила близько 40 супутників Starlink із 49 виведених на орбіту 3 лютого через геомагнітну бурю.

– Підвищений опір на низьких висотах не дозволив супутникам вийти з безпечного режиму і почати корекцію орбіти, близько 40 супутників повернуться або вже повернулися в атмосферу Землі, – заявили в компанії SpaceX.

Також у SpaceX зазначили, що через бурю опір повітря був на 50% сильніший. Тому фахівці перевели супутники у безпечний режим, в якому вони переміщалися орбітою боком. Вони розраховували, що це зменшить опір, але такі заходи не допомогли.

У SpaceX зазначили, що апарати, які зійшли з орбіти, не загрожують іншим супутникам. Вони згорять, коли увійдуть до атмосфери Землі.

Запуск Starlink 3 лютого

Запуск 49 інтернет-супутників Starlink було здійснено 3 лютого за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 зі стартового комплексу 39A на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Starlink – проєкт системи супутників, який розробила американська компанія Ілона Маска SpaceX.

Метою проєкту є забезпечення мешканців Землі дешевим та високошвидкісним інтернетом. У рамках реалізації Starlink компанія планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів такого типу (а згодом – з 30 тис.). Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.