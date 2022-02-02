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Інтернет

SpaceX представила преміум-підписку на супутниковий інтернет Starlink: дорожче нікуди

2 Лютого 2022, 19:48
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Спутник
Джерело: Depositphotos

Компанія SpaceX анонсувала новий тариф на підключення супутникового інтернету Starlink – це коштуватиме $2,5 тис. Корпорація Маска обіцяє користувачам велику швидкість передачі даних.

За ці гроші користувач отримає все необхідне обладнання для підключення, депозит за супутникову тарілку та обслуговування. Для порівняння, за лише послуги користувач нової послуги заплатить $500 – за базовий попросять лише $100 на місяць.

Преміум тариф обіцяє збільшену швидкість завантаження даних до 150-500 Мбіт/с. Звичайний тариф має швидкість на рівні 50-250 Мбіт/с.

Це можливо завдяки збільшеній тарілці, яка здатна підключатися до більшої кількості супутників Starlink на навколоземній орбіті.

Нагадаємо, що метою компанії Маска є покриття всієї земної кулі бездротовим з’єднанням. Головна перевага супутникового інтернету у його доступності з будь-якої точки Землі. Наприклад, на Алясці. Один із жителів штату зізнався, що його золота копальня платить понад $8 тис. на місяць за підключення до мережі, яка значно повільніша за інтернет Маска.

Створення Starlink почалося ще у 2015 році, а вже у 2018 відбувся перший запуск. Зараз на навколоземній орбіті перебуває 2 040 супутників. У планах компанії – відправити у небо від 12 до 42 тис. космічних апаратів.

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Джерело
Starlink
Теги
Starlink , Ілон Маск
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