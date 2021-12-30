Ілон Маск відкинув твердження про те, що супутники компанії Starlink займають дуже багато простору в космосі.

– Десятки мільярдів супутників можуть бути розміщені на найближчих орбітах Землі, – заявив Ілон в інтерв’ю Financial Times.

Так глава Tesla та SpaceX відреагував на заяви глави Європейського космічного агентства. На думку глави ESA Йозефа Ашбахера, Маск встановлює правила для комерційної космічної галузі, яка тільки-но починає розвиватися.

Наприкінці грудня влада Китаю вже скаржилася на космічні апарати Starlink – управління супутника довелося перемикати на ручний режим, щоб уникнути зіткнення з пристроями мільярдера.

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– Космос просто величезний, а супутники дуже малесенькі. Це не та ситуація, коли ми якось ефективно блокуємо інших. Ми нікому нічого не забороняли та не плануємо це робити. Кілька тисяч супутників – це ніщо. Це можна порівняти з кількома тисячами автомобілів на Землі – вони не займають багато простору, – сказав Маск в інтерв’ю.

Інші експерти заявили, що між космічними кораблями потрібні набагато більші відстані, ніж припускав глава Tesla, щоб уникнути зіткнень.

Відомо, що в планах Маска запустити в космос як мінімум ще 10 тис. супутників.

Це також може торкнутися і космічного туризму — компанії Blue Origin та Virgin Galactic у найближчому майбутньому хочуть відправляти своїх клієнтів у космос — зіткнення корабля з одним із супутників Маска може призвести до катастрофи.