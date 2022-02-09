SpaceX потеряла 40 спутников Starlink — они сгорят в атмосфере Земли

Американская компания Илона Маска SpaceX потеряла около 40 спутников Starlink из 49 выведенных на орбиту 3 февраля из-за геомагнитной бури.

— Повышенное сопротивление на низких высотах не позволило спутникам выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты, около 40 спутников вернутся или уже вернулись в атмосферу Земли, — заявили в компании SpaceX.

Также в SpaceX отметили, что из-за бури сопротивление воздуха было на 50% сильнее. Поэтому специалисты перевели спутники в безопасный режим, в котором они перемещались по орбите боком. Они рассчитывали, что это поможет снизить сопротивление, но такие меры не помогли.

В SpaceX отметили, что аппараты, которые сошли с орбиты, не представляют угрозы для других спутников. Они сгорят, когда войдут в атмосферу Земли.

Запуск Starlink 3 февраля

Запуск 49 интернет-спутников Starlink был осуществлен 3 февраля с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Starlink — проект системы спутников, который разработала американская компания Илона Маска SpaceX.

Целью проекта является обеспечение жителей Земли дешевым и высокоскоростным интернетом. В рамках реализации Starlink компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем — из 30 тыс.). Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.