Глава SpaceX Ілон Маск розповів про свої майбутні плани — мільярдер хоче виводити вуглекислий газ із атмосфери та переробляти його на паливо.

Про свої плани він поділився у Twitter. Маск також запропонував зв’язатися з ним тим, хто зацікавлений у цій ідеї. Щоправда, деталей про програму він не розкривав.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested. — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021

– SpaceX запускає програму з виведення CO2 з атмосфери та перетворення його на ракетне паливо. Будь ласка, приєднуйтесь, якщо ви зацікавлені, – опублікував мільярдер повідомлення в соцмережі.

Інженер також додав, що аналогічна технологія буде корисною і для польотів на Марс, оскільки атмосфера найближчої планети до Землі складається з вуглекислого газу.

Ця ідея – не новинка для світу космосу. Аналогічну думку вже озвучували вчені, які хочуть за допомогою повітря, води, сонячного світла та мікробів виробляти як паливо, так і кисень. Теоретично це дозволить заощадити мільярди доларів — немає потреби у перевезенні палива в обидві сторони.

Щоб виробляти кисень на Марсі, потрібно лише два види бактерій та спеціалізований завод розміром із чотири футбольні поля.

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Нещодавно SpaceX активно співпрацювала з NASA – вони запустили ракету у бік астероїда, щоб перевірити можливість зміни траєкторії польоту космічного тіла. У майбутньому це дозволить захистити Землю від зіткнення.