Глава SpaceX Ілон Маск розповів про свої майбутні плани — мільярдер хоче виводити вуглекислий газ із атмосфери та переробляти його на паливо.

Про свої плани він поділився у Twitter. Маск також запропонував зв’язатися з ним тим, хто зацікавлений у цій ідеї. Щоправда, деталей про програму він не розкривав.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.

