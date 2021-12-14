Глава SpaceX Илон Маск рассказал о своих будущих планах — миллиардер хочет выводить углекислый газ из атмосферы и перерабатывать его в топливо.

О своих планах он поделился в Twitter. Маск также предложил связаться с ним тем, кто заинтересован в этой идеи. Правда, деталей о программе он не стал раскрывать.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested. — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021

— SpaceX запускает программу по выводу CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если вы заинтересованы, — опубликовал миллиардер сообщение в соцсети.

Инженер также добавил, что аналогичная технология будет также полезной и для полетов на Марс, так как атмосфера ближайшей планеты к Земле состоит из углекислого газа.

Эта идея — не новинка для мира космоса. Аналогичную мысль уже озвучивали ученые, которые хотят с помощью воздуха, воды, солнечного света и микробов производить как топливо, так и кислород. В теории это позволит сэкономить миллиарды долларов — нет необходимости в перевозке топлива в обе стороны.

Чтобы производить кислород на Марсе, нужно всего лишь два вида бактерий и специализированный завод размером с четыре футбольных поля.

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Недавно SpaceX активно сотрудничала с NASA — они запустили ракету в сторону астероида, чтобы проверить возможность смены траектории полета космического тела. В будущем это позволит защитить Землю от столкновения.