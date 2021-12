Глава SpaceX Илон Маск рассказал о своих будущих планах — миллиардер хочет выводить углекислый газ из атмосферы и перерабатывать его в топливо.

О своих планах он поделился в Twitter. Маск также предложил связаться с ним тем, кто заинтересован в этой идеи. Правда, деталей о программе он не стал раскрывать.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.

