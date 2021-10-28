Майбутні жителі Марса зможуть виробляти паливо для ракет за допомогою повітря, води, сонячного світла та мікробів. Технологія дозволить членам екіпажу повернутися на Землю.

За даними вчених, виробництво ракетного палива дозволить заощадити мільярди доларів — більше не потрібно везти весь запас із собою. Крім того, технологія також допоможе генерувати тонни кисню для жителів Марса. Транспортування 30 тонн метану та рідкого кисню, необхідних для перших колонізаторів планети, обійдеться у $8 млрд.

Космічне агентство NASA відправляло свої ровери та гелікоптери на Марс за допомогою ракетних двигунів, які працюють на метані та рідкому кисні.

Тепер за допомогою хімічних реакцій зможуть створювати паливо та кисень.

Новий метод передбачає відправлення на Марс двох видів бактерій. Першими будуть ціанобактерії, які використовуватимуть сонячне світло. Другий вид мікробів буде генетично модифікованим. Все це зараз використовується на Землі для виробництва каучуку.

Щоб виробляти достатню кількість палива та кисню, необхідно побудувати на Марсі завод розміром з 4 футбольних поля.

Раніше ровер Perseverance вже розкрив деякі секрети Червоної планети. Він записав звуки Марса за допомогою мікрофонів. Кожен охочий може почути шум вітру та тріск ґрунту під колесами.