Компанія SpaceX хоче збільшити кількість польотів у космос до 144 за 2024 рік. Це означає, що запуски будуть кожен третій день, якщо все піде за планом.

За 2023 рік було здійснено 74 орбітальні місії – у планах до кінця року подолати позначку в 100 польотів.

Що стосується відправлення ракет SpaceX у космос наступного року, то їхня кількість пояснюється бажанням наростити присутність супутників StarLink для бездротового інтернету. До того ж ще 2022 року Маск скаржився, що через величезну кількість користувачів на апаратуру в космосі припадають занадто великі навантаження.

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Та й у 2023 році більша частина місій були необхідні для відправлення супутників на навколоземну орбіту.

Відомо, що більшість запусків здійснювалася ракетою Falcon 9, а особливі місії виконував Falcon Heavy. У SpaceX вже готують їм гідну заміну – йдеться про ракету Starship, яка вважається кращою в плані багаторазового використання.

У SpaceX є дозвіл на розгортання 12 тис. супутників Starlink, але в планах компанії домогтися дозволу ще для 30 тис. апаратів.

Утім, деякі плани глави компанії не здаються кроком уперед – Ілон Маск може заблокувати Twitter у Європі. Усе через нові правила щодо регулювання контенту, який публікується в соцмережах.