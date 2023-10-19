Власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск може заблокувати сервіс в Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС.

Про це повідомляє видання Insider з посиланням на анонімне джерело, наближене до компанії.

Зазначається, що Маск “все більше розчарований” необхідністю дотримуватися Закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Зараз дивляться

Мільярдер обговорює можливість видалення застосунку в європейському регіоні або блокування доступу до нього користувачам у Євросоюзі.

Це було б схоже на те, як компанія Meta зараз блокує користувачів в Європі від використання свого нового додатку Threads.

Новий закон ЄС про цифрові послуги набув чинності у серпні. Він вимагає від великих онлайн-платформ, таких, як Twitter (X), мати ефективні, прозорі системи для модерації та видалення неправдивої, оманливої та шкідливої інформації.

Минулого тижня комісар ЄС Тьєррі Бретон відреагував на поширення фейків у Twitter про війну в Ізраїлі.

Він поставив Ілону Маску ультиматум, що за 24 години мільярдер має модерувати соцмережу, інакше її заблокують у Європі.

За недотримання європейських правил Маску загрожує штраф у розмірі 6% від річної виручки Twitter, або ж блокування сервісу в низці країн.