Компания SpaceX хочет увеличить количество полетов в космос до 144 за 2024 год. Это значит, что запуски будут каждый третий день, если все пойдет по плану.

За 2023 год было осуществлено 74 орбитальных миссий — в планах до конца года преодолеть отметку в 100 полетов.

Что касается отправок ракет SpaceX в космос в следующем году, то их количество обїясняется желанием нарастить присутствие спутников StarLink для беспроводного интернета. К тому же, еще в 2022 году Маск жалелся, что из-за огромного количества пользователей на аппаратуру в космосе приходятся слишком большие нагрузки.

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Да и в 2023 году более половины миссий были необходимо для отправки спутников на околоземную орбиту.

Известно, что большинство запусков осуществлялось ракетой Falcon 9, а особые миссии выполнял Falcon Heavy. В SpaceX уже готовят им достойную замену — речь идет о ракете Starship, которая считается лучше в плане многоразового использования.

У SpaceX есть разрешение на развертывание 12 тыс. спутников Starlink, но в планах компании добиться разрешения еще для 30 тыс. аппаратов.

Впрочем, некоторые планы главы компании не кажутся шагом вперед — Илон Маск может заблокировать Twitter в Европе. Все из-за новых правил касательно регулировки контента, который публикуется в соцсетях.