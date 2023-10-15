Біограф Ілона Маска розкрив схожість мільярдера із засновником компанії Apple Стівом Джобсом. Свою думку Волтер Айзексон засновує після 2 років аналізу життя Ілона і понад 40 інтерв’ю з Джобсом.

Наприклад, в обох особистостей є темна смуга. Вони могли нагрубити співробітнику, або вимагати виконувати роботу за нереально короткі терміни.

– Їхня груба чесність могла нервувати, навіть ображати. Вона могла радше звужувати, ніж заохочувати чесний діалог. Але іноді це було й ефективно, – писав Айзексон про Джобса та Маска.

Також в інженерів не було відчуття товариства. З ними обома важко працювати, а поняття дружба для них було чужим.

Зараз дивляться

Є місце і слабкостям – навіть тут вони однакові. Йдеться про встановлення надто амбітних термінів. За словами біографа, така поведінка деморалізувала співробітників компаній. Айзек назвав це відчуттям спотвореної реальності.

Маск і Джобс також мали пристрасть до простоти. Ручки комп’ютера iMac від Apple 1998 року дуже схожі на дверні ручки Tesla. Тут явно є схожість у смаках до зовнішнього вигляду предметів і продукції.

Біограф також вказав на відмінності між інженерами. Джобс розробляв смартфон і відправляв його на виробництво в Китай, і навіть ніколи не відвідував заводи, де виготовляють продукцію.

Маск все ж інженер-практик у цьому питанні. Він проводить у 10 разів більше часу на виробничих лініях, ніж у конструкторському бюро.

І хоча Ілона можна назвати успішним бізнесменом, деякі його дії не можна назвати правильними. Приміром, Маск погрожував спалити офіс студії Warner Bros., якщо творці Аквамена 2 ухвалять рішення про звільнення актриси Ембер Герд.