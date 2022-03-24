Компанія SpaceX підняла ціни на послуги супутникового інтернету Starlink. На деякі послуги ціни піднялися до 20%. Причина цього – інфляція.

Так, користувачі Starlink отримали повідомлення про підвищення цін як на послуги, так і самі термінали. Для мешканців США місячна підписка підвищилася з 99 до $110, а термінал – з 499 до 549 та $599 для нових клієнтів. Клієнти Starlink в інших країнах повідомили про отримання аналогічних повідомлень щодо підвищення цін.

– Єдина ціль цих коригувань – йти в ногу зі зростанням інфляції, – заявили в компанії супутникового інтернету.

Також компанія SpaceX останнім часом підняла ціни на виведення супутників на орбіту. Так, за супутник вагою 200 кг доведеться заплатити $1,1 млн і по $5 500 за кожен додатковий кілограм. Раніше ціни були $1 млн і $5000 відповідно.

На запуски ракет Falcon 9 Falcon Heavy також підняли цінники на 8% – з $62 млн до $67 млн, і з $90 млн до $97 відповідно.

Нагадаємо, що компанія SpaceX Ілона Маска відправила Україні тисячі терміналів для підключення до супутникового інтернету Starlink. Президент космічної компанії Гвінн Шотвелл заявила, що цьому сприяли Польща та Франція.