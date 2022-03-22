На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато компаній пішли на допомогу мешканцям нашої країни. Деякі надають послуги з величезною знижкою, або зовсім зробили їх безкоштовними.

Це стосується книг, зв’язку, здоров’я, вивчення мов і навіть роботи.

Так, видання Фоліо продає свої електронні книги за 1 грн, а Yakaboo взагалі відкрив доступ до книг – це також стосується і товару в аудіоформаті.

Старий Лев подбав про дітей — книжки для юної аудиторії доступні безкоштовно, а Pocketbook дозволив завантажити електронні екземпляри на 200 грн без необхідної оплати.

Популярний сервіс Skype зняв плату за міжнародні дзвінки, а Lifecell надав всім користувачам 5 Гб та 30 хвилин на всі мобільні та стаціонарні номери в Україні. До цього ще додали 2 Гб на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Signal.

Київстар скасував відключення домашнього інтернету у разі непоповнення рахунку.

Vodafone також нараховує безкоштовні Гб та хвилини для дзвінків тим користувачам, які не можуть поповнити рахунок.

Великі сервіси Megogo, Oll TV та Divan TV зробили безкоштовний доступ для українських телеканалів.

Що стосується здоров’я, компанія VOS надала доступ до преміум підписки – за її допомогою можна поспілкуватися з психологом.

Програми для медитації та йоги BetterMe Mental Health, DownDog та Meditopia також зробили виняток для українців.

Сервіс Doctor Online надасть користувачам України доступ до консультації з лікарями.

Viveo також активно залучає лікарів до безкоштовної консультації наших людей.

Додаток для жінок Flo зробив безкоштовну преміум-підписку.

Сервіси для вивчення мов також протягли руку допомоги – Drops надає преміум на рік, а Lingokids для дітей взагалі скасував плату за підписку.

VPN-сервіси TunelBear, WindScribe та MacPaw надали безкоштовні ГБ для українців.

Adobe надасть 2-3 місяці свої послуги без покупки та підписки на товари, якщо ви активний користувач їхніх сервісів.

Корпоративний месенджер Slack дає безкоштовно преміум на 3 місяці.