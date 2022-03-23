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SpaceX відправив Україні “тисячі” терміналів Starlink

23 Березня 2022, 17:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
SpaceX відправив Україні “тисячі” терміналів Starlink

Компанія SpaceX Ілона Маска відправила Україні тисячі терміналів для підключення до супутникового інтернету Starlink. Про це заявила президент космічної компанії Гвен Шотуелл.

– Я пишаюся тим, що ми змогли надати термінали людям в Україні. Я думаю, що було надзвичайно корисно переконатися, що люди підтримують між собою зв’язок, – заявила Шотуелл під час конференції Satellite 2022 у Вашингтоні.

У комплекти постачання Starlink входять антени, штативи для кріплень та Wi-Fi-маршрутизатори. З їхньою допомогою можна підключитися до інтернету – компанія Маска запустила в космос близько 2 тис. супутників.

Шотуелл також додала, що більша частина фінансування комплектів Starlink надійшла з приватних джерел, але додала, що в цьому їм допомогли Франція та Польща.

Нагадаємо, що постачання комплектів стало можливим завдяки зверненню голови Мінцифри Михайла Федорова до Ілона Маска, який погодився допомогти Україні на фоні широкомасштабного вторгнення Росії із 24 лютого. Тепер Starlink працює на території України – крім апаратури увімкнули всі необхідні сервіси.

Раніше Федоров уже розповідав про постачаннями від Ілона Маска, і навіть публікував фото з доставленими пристроями. Глава Мінцифри додав, що поки Росія блокує інтернет-платформи, Україна все більше відкривається для решти світу.

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Джерело
CNBC
Теги
SpaceX , Starlink , Ілон Маск , Війна в Україні , Мінцифри , Михайло Федоров
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