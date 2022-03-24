Компания SpaceX подняла цены на услуги спутникового интернета Starlink. На некоторые сервисы цены поднялись до 20%. Причина этому — инфляция.

Так, пользователи Starlink получили сообщения о повышении цен как на услуги, так и на сами терминалы. Для жителей США месячная подписка повысилась с 99 до $110, а терминал — с 499 до 549 и $599 для новых клиентов. Клиенты Starlink в других странах сообщили о получении аналогичных уведомлений о повышении цен.

— Единственная цель этих корректировок — идти в ногу с ростом инфляции, — заявили в компании спутникового интернета.

Также компания SpaceX в последнее время подняла цены на вывод спутников на орбиту. Так, за спутник весом 200 кг придется заплатить $1,1 млн, и по $5 500 за каждый дополнительный килограмм. Ранее цены были $1 млн и $5 000 соответственно.

На запуски ракет Falcon 9 Falcon Heavy также подняли ценники на 8% — с $62 млн до $67 млн, и с $90 млн до $97 соответственно.

Напомним, что компания SpaceX Илона Маска отправила Украине тысячи терминалов для подключения к спутниковому интернету Starlink. Президент космической компании Гвен Шотуелл заявила, что этому посодействовали Польша и Франция.