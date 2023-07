Ілон Маск хоче перевести соцмережу X (Twitter) на темну сторону – мільярдер хоче прибрати режим денного інтерфейсу зі світлим фоном. Про це очільник Tesla розповів у своїй соцмережі, відповідаючи на запитання про подальші зміни в сервісі.

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way.

— Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2023