Ілон Маск хоче перевести соцмережу X (Twitter) на темну сторону – мільярдер хоче прибрати режим денного інтерфейсу зі світлим фоном. Про це очільник Tesla розповів у своїй соцмережі, відповідаючи на запитання про подальші зміни в сервісі.

– На цій платформі скоро буде тільки “темний режим”. Він кращий у всьому, – зізнався Ілон.

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way. — Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2023

Це означає, що буде доступний тільки темний фон зі світлими шрифтами – це досить популярна функція, яка стала популярною в останні роки. З її допомогою можна з комфортом користуватися соцмережами без зайвого напруження очей.

Подібне зустрічається в багатьох додатках, соцмережах і навіть смартфонах – на iOS і Android навіть є темний інтерфейс. Найчастіше, це допомагає навіть економити заряд смартфона.

Утім, це далеко не найочікуваніші оновлення. Раніше Маск заявив, що у Twitter з’явиться платіжна система. Користувачі самі зможуть управляти своїми фінансами через соцмережу. Щоправда, про терміни впровадження мільярдер так і не розповів.

Зараз у Маска є й інші проблеми – глава соцмережі заявив, що доходи від реклами Twitter впали на 50% за останній час.