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Соцсеть X сделают полностью темной: Маск назвал причину

28 июля 2023, 15:42
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Unsplash

Илон Маск хочет перевести соцсеть X (Twitter) на темную сторону — миллиардер хочет убрать режим дневного интерфейса со светлым фоном. Об этом глава Tesla рассказ в своей соцсети, отвечая на вопросы о дальнейших изменениях в сервисе.

— На этой платформе скоро будет только “темный режим”. Он лучше во всех отношениях, — признался Илон.

Это значит, что будет доступный только темный фон со светлыми шрифтами — это достаточно популярная функция, которая стала популярной в последние годы. С ее помощью можно с комфортом пользоваться соцсетями без лишнего напряжения глаз.

Подобное встречается во многих приложениях, соцсетях и даже смартфонах — на iOS и Android даже есть темный интерфейс. Зачастую, это помогает даже экономить заряд смартфона.

Впрочем, это далеко не самые ожидаемые обновления. Раньше Маск заявил, что в Twitter появится платежная система. Пользователи сами смогут управлять своими финансами через соцсеть. Правда, о сроках внедрения миллиардер так и не рассказал.

Сейчас у Маска есть и другие проблемы — глава соцсети заявил, что доходы от рекламы Twitter упали на 50% за последнее время.

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Twitter Илон Маск
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