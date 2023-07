Илон Маск хочет перевести соцсеть X (Twitter) на темную сторону — миллиардер хочет убрать режим дневного интерфейса со светлым фоном. Об этом глава Tesla рассказ в своей соцсети, отвечая на вопросы о дальнейших изменениях в сервисе.

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way.

— Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2023