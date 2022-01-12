Щодня мільярди людей витрачають близько 4,8 години на день, користуючись смартфонами. Це на 30% більше, ніж у 2019 році.

Про це заявили експерти компанії App Annie, які проаналізували 230 млрд завантажень додатків у 2021 році.

Так, минулого року на програми для смартфонів було витрачено $170 млрд, а прибуток індустрії досяг позначки $295 млрд.

Лідером серед кількості завантажень виявився TikTok – у 2021 році користувачі витратили час у додатку на 90% більше, ніж у 2020 році. Найпопулярнішим сервісом для перегляду відео був YouTube.

– Комп’ютери та телевізори повільно вмирають, оскільки мобільні пристрої продовжують бити рекорди практично у всіх категоріях, включаючи завантаження та отриманий прибуток, – сказав виконавчий директор App Annie Теодор Кранц.

Аналітики запевняють – кількість активних користувачів TikTok перевищить позначку 1,5 млрд людей – це станеться у другій половині 2022 року.

Найбільше часу за смартфоном проводять мешканці Бразилії, Індонезії та Південної Кореї – 5 годин на день.

Сам ринок мобільних додатків продовжує розвиватися – у 2021 році було створено понад 2 млн програм та ігор.

Пандемія також показала, як змінився спосіб життя людей у всьому світі. Так, користувачі смартфонів почали частіше завантажувати додатки для покупок товарів та замовлення їжі.

Сервіси для здоров’я та фітнесу також набули популярності – через карантини багато хто не мав можливості відвідувати зали.

Нагадаємо, що завдяки смартфонам Apple вдалося встановити новий рекорд – капіталізація компанії досягла позначки $3 трлн. Так, на це вплинули успішні продажі iPhone 13, а також підписки на платні сервіси – Apple Music, Apple TV+, iCloud та App Store.