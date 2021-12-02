Компанія Apple опублікувала рейтинг найкращих програм та ігор для своїх пристроїв – iPhone, iPad, Mac і Apple Watch.

Так, найкращим додатком року для iPhone визнали дитячий платформер Toca Life World, а лідером серед ігор виявилася кооперативна MOBA – League of Legends: Wild Rift.

Найкращий додаток для планшетів iPad – просунутий відеоредактор LumaFusion, а грою року виявилася RPG про супергероїв MARVEL Future Revolution.

Apple також назвала переможців у рейтингу додатків та ігор для ноутбуків серії Mac – сервіс для створення документів Craft та графічний квест Myst.

У просунутому годиннику Watch також є величезна кількість можливостей. Так, додатком року визнали сервіс для перегляду погоди Carrot Weather, серед ігор — рольовий проект Fantasian.

Як правило, лауреати премії представляють відносних новачків App Store, а також тих, хто зміг скористатися всіма можливостями пристроїв Apple і залучити нову аудиторію. Наприклад, минулого року через пандемію переможцями були програми для тренувань у домашніх умовах та сервіс Zoom для відео-конференцій.

Apple також опублікувала список найбільш завантажуваних програм за рік. Щоправда, статистику показали лише у межах США. Серед безкоштовних програм лідерами виявилися TikTok, YouTube та Instagram. Facebook розташувався лише на 5 місці. У рейтингу безкоштовних ігор для iPhone лідирують наступні проекти – нова гра Among Us!, онлайн платформа Roblox та Project Makeover.

Apple також опублікувала список найкращих музичних виконавців та пісень 2021 року – звання Артист року отримав The Weeknd.