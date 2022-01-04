Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Гаджети

Вперше в історії: капіталізація Apple перевищила $3 трлн

4 Січня 2022, 10:02
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Вперше в історії: капіталізація Apple перевищила $3 трлн
Джерело: Depositphotos

Ринкова вартість американської компанії Apple перевищила $3 трлн. Це перша компанія, яка досягла такої вартості.

Акції Apple (AAPL) ненадовго зросли приблизно на 3% до нового рекордного максимуму $182,88, перевищивши $182,85 за акцію (ціна акції, коли загальна вартість компанії досягає $3 трлн). Пізніше акції знизилися.

Ринкова вартість Apple вперше перевищила поріг $1 трлн у серпні 2018 року. У 2020 році вартість компанії перевищила $2 трлн.

Читайте також:
AppleТоповий iPhone 14, бюджетний MacBook Pro та перша AR-гарнітура: що покаже Apple у 2022 році

2021 року акції Apple зросли майже на 35%. Компанія отримала вигоду  з попиту на її новий IPhone 13, а також на послуги з підписки, такі як Apple Music, Apple TV+, iCloud та App Store.

Але незабаром у Apple може з’явитися компанія у клубі за $3 трлн. Microsoft (MSFT) зараз коштує близько $2,5 трлн, а ринкова вартість Alphabet (Google) становить близько $2 трлн. Як і раніше, від гігантів відстають Amazon (AMZN) з ринковою капіталізацією $1,7 трлн і Tesla Ілона Маска (TSLA) вартістю близько $1,2 трлн.

Читайте також:
Вперше в історії: капіталізація Apple перевищила $3 трлнApple уклала таємну угоду з владою Китаю на $275 млрд

Джерело
CNN
Теги
Apple
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка