Ежедневно миллиарды людей тратят около 4,8 часа в день пользуясь смартфонами. Это на 30% больше, чем в 2019 году.

Об этом заявили эксперты компании App Annie, которые проанализировали 230 млрд загрузок приложений в 2021 году.

Так, в прошлом году на программы для смартфонов было потрачено $170 млрд, а прибыль индустрии достигла отметки в $295 млрд.

Лидером среди количества загрузок оказался TikTok — в 2021 году пользователи потратили время в приложении на 90% больше, чем в 2020 году. Самым популярным сервисом для просмотра видео был YouTube.

— Компьютеры и телевизоры медленно умирают, поскольку мобильные устройства продолжают бить рекорды практически во всех категориях, включая загрузки и полученную прибыль, — сказал исполнительный директор App Annie Теодор Кранц.

Аналитики уверяют — количество активных пользователей TikTok превысит отметку 1,5 млрд человек — это случится во второй половине 2022 года.

Больше всего времени за смартфоном проводят жители Бразилии, Индонезии и Южной Кореи — 5 часов в день.

Сам рынок мобильных приложений продолжает развиваться — в 2021 году было создано более 2 млн программ и игр.

Пандемия также показала, как изменился образ жизни людей по всему миру. Так, пользователи смартфонов начали чаще скачивать приложения для покупок товаров и заказа еды.

Сервисы для здоровья и фитнеса также обрели популярность — из-за карантинов многие не имели возможность посещать залы.

Напомним, что благодаря смартфонам Apple удалось установить новый рекорд — капитализация компании достигла отметки в $3 трлн. Так, на это повлияли успешные продажи iPhone 13 а также подписки на платные сервисы — Apple Music, Apple TV+, iCloud и App Store.