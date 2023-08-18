Американська електронна корпорація IBM представила чип зі штучним інтелектом, який працює як людський мозок. У компанії обіцяють високу ефективність пристрою, який не споживатиме багато енергії.

Щоб досягти високих показників, у корпорації використовували нейрозв’язки – подібні є в мозку людини.

– На відміну від комп’ютерів, людський мозок здатний досягати виняткової продуктивності за мінімальної енергії, – заявив співробітник дослідницької лабораторії IBM Танос Васілопулос.

У теорії новий чип завдяки своїй низькій енерговитратності може посилити можливості смартфонів, авто і комп’ютерів – вони зможуть виконувати більше завдань.

Новинка торкнеться і хмарних сховищ – сервіси для обчислення будуть менше споживати енергії та зменшать викиди вуглекислого газу. Центри обробки споживають величезну кількість ЕЕ – порівняти можна з витратами міста середнього розміру.

Проте зараз чипсети встановлюють не тільки в електронні пристрої – є ентузіасти, які імплантують їх собі під шкіру. Програмістка з США Міанна Віндлалл імплантувала у своє тіло 25 чипів – це потрібно, щоб без телефону і ключів розплачуватися за проїзд і відчиняти двері будинку. Дівчина зізналася, що не всі чіпи працюють.