Американская электронная корпорация IBM представила чип с искусственным интеллектом, который работает как человеческий мозг. В компании обещают высокую эффективность устройства, которое не будет потреблять много энергии.

Чтобы достичь высоких показателей, в корпорации использовали нейросвязи — подобные можно встретить в мозге человека.

— В отличие от компьютеров, человеческий мозг способен достигать исключительной производительности при минимальной энергии, — заявил сотрудник исследовательской лаборатории IBM Танос Василопулос.

В теории новый чип благодаря своей низкой энергозатратности может усилить возможности смартфонов, авто и компьютеров — они смогут выполнять больше задач.

Новинка затронет и облачные хранилища — сервисы для вычисления будут меньше потреблять энергии и уменьшить выбросы углекислого газа. Центры обработки потребляют огромное количество ЕЕ — сравнить можно с затратами города среднего размера.

Впрочем, сейчас чипсеты устанавливаются не только в электронные устройства — есть энтузиасты, которые вживляют их себе под кожу. Программистка из США Мианна Виндлалл вживила в свое тело 25 чипов — это нужно, чтобы без телефона и ключей расплачиваться за проезд и открывать двери дома. Девушка призналась, что не все чипы работают.