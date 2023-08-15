Программистка из США Мианна Виндлалл вживила в свое тело 25 имплантов для упрощения повседневных задач. На конференции хакеров девушка рассказала, как изменилась ее жизнь после решения.

В теле Мианны есть различные гаджеты — от обычных магнитов до чипов с радиочастотной идентификацией. Последние использовались для сканирования в ее бывшем офисе. Аналогично можно сканировать биллет или проездной в общественном транспорте.

Именно эти маленькие девайсы ей помогают решать большинство бытовых проблем — открывать автомобиль, подъезд или дом без ключа — системы сканируют код удаленно.

Впрочем, Мианна утверждает, что у идеи есть и минусы — к примеру, не все чипы полезные и могут попросту оказаться ненужными из-за поломки или ограниченного функционала. Но они уже будут под кожей.

В марте этого года Илон Маск заявил, что компания Neuralink готова испытать импланты на людях. По словам миллиардера, чипы помогут вернуть контроль над телом, вернуть слух или зрение, а также излечить от паралича. Но пока до основных тестов еще не дошло.