Microsoft розробляє власний чип для ШІ Athena

Microsoft розробляє власний чип для штучного інтелекту під назвою Athena. Проєкт має перевершити конкурентів – Google, Nvidia та Amazon на ринку розробок ШІ.

Створення чипа ведеться ще з 2019 року, і співробітники Microsoft та OpenAI вже мають до них доступ. Такі компоненти помітно прискорюють навчання нейромереж.

Так, зараз компанія Nvidia продає серверні чипи для ШІ по $40 тис. – для корпорації Гейтса таких потрібно близько 30 тис. Усе заради збільшення потужностей бота ChatGPT.

Саме тому Microsoft хоче створити власний чипсет, щоб знизити вартість розширення, і можливо навіть продавати їх у майбутньому. Величезна кількість компонентів потрібна для впровадження штучного інтелекту в пошукову систему Bing, пакет додатків Office, GitHub та інших сервісів.

Наразі компанія помітно відстає від своїх конкурентів – Amazon, Google і Meta вже мають чіпи для ШІ, але багато хто все ще використовує компоненти від Nvidia.

Навіть Ілон Маск розробляє власний ШІ. Мільярдер хоче, щоб його розробка зможе дізнатися більше про людство, і не намагатиметься знищити всіх нас. Щоправда, жодної конкретики від Ілона не надходило.