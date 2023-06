iPhone 14 Pro на сьогодні вважається одним з найкращих смартфонів на ринку. Мільйони фанатів купують смартфони від Apple, але через високу вартість це зробити не завжди просто.

Експерти з World of Statistics показали, скільки річних зарплат коштує iPhone 14 Pro в різних країнах.

How much of a yearly salary you need to spend to afford an iPhone 14 Pro 128GB:

???????? Switzerland: 1.8%

???????? United States: 2.0%

???????? Singapore: 2.0%

???????? United Arab Emirates: 2.8%

???????? Australia: 2.9%

???????? Canada: 3.0%

???????? Hong Kong: 3.2%

???????? Norway: 3.3%

???????? New Zealand: 3.5%

???????? Netherlands:…

