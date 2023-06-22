iPhone 14 Pro на сьогодні вважається одним з найкращих смартфонів на ринку. Мільйони фанатів купують смартфони від Apple, але через високу вартість це зробити не завжди просто.
Експерти з World of Statistics показали, скільки річних зарплат коштує iPhone 14 Pro в різних країнах.
How much of a yearly salary you need to spend to afford an iPhone 14 Pro 128GB:
???????? Switzerland: 1.8%
???????? United States: 2.0%
???????? Singapore: 2.0%
???????? United Arab Emirates: 2.8%
???????? Australia: 2.9%
???????? Canada: 3.0%
???????? Hong Kong: 3.2%
???????? Norway: 3.3%
???????? New Zealand: 3.5%
???????? Netherlands:…
— World of Statistics (@stats_feed) June 21, 2023
Як виявилося, найлегше купити флагман у Швейцарії – смартфон становить лише 1,8% від річної середньостатистичної зарплати. Друге місце за США – лише 2%. Трійку лідерів замикає Сінгапур – ті ж 2%.
На жаль, до списку не потрапила Україна. У РФ жителям доведеться віддати аж 16,3% річної зарплати, але цифри не відповідають дійсності, адже легально придбати iPhone на території цієї країни в магазині Apple неможливо – на покупців чекають величезні націнки через нелегкий імпорт та обмеження в сервісах.
Так, список країн з найнижчими цінами має такий вигляд:
- Швейцарія: 1,8%
- США: 2,0%
- Сінгапур: 2,0%
- Об’єднані Арабські Емірати: 2,8%
- Австралія: 2,9%
На останньому місці – Нігерія. Там жителям доведеться віддати аж 105,3% річної зарплати тільки за iPhone.
Утім, iPhone 15 помітно подорожчає. Аналітики очікують підвищення цін на тлі масового оновлення гаджетів. До того ж майбутні смартфони від Apple отримають і новий роз’єм для зарядки – USB Type-C.