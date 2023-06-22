iPhone 14 Pro на сьогодні вважається одним з найкращих смартфонів на ринку. Мільйони фанатів купують смартфони від Apple, але через високу вартість це зробити не завжди просто.

Експерти з World of Statistics показали, скільки річних зарплат коштує iPhone 14 Pro в різних країнах.

How much of a yearly salary you need to spend to afford an iPhone 14 Pro 128GB: ???????? Switzerland: 1.8%

???????? United States: 2.0%

???????? Singapore: 2.0%

???????? United Arab Emirates: 2.8%

???????? Australia: 2.9%

???????? Canada: 3.0%

???????? Hong Kong: 3.2%

???????? Norway: 3.3%

???????? New Zealand: 3.5%

???????? Netherlands:… — World of Statistics (@stats_feed) June 21, 2023

Як виявилося, найлегше купити флагман у Швейцарії – смартфон становить лише 1,8% від річної середньостатистичної зарплати. Друге місце за США – лише 2%. Трійку лідерів замикає Сінгапур – ті ж 2%.

На жаль, до списку не потрапила Україна. У РФ жителям доведеться віддати аж 16,3% річної зарплати, але цифри не відповідають дійсності, адже легально придбати iPhone на території цієї країни в магазині Apple неможливо – на покупців чекають величезні націнки через нелегкий імпорт та обмеження в сервісах.

Так, список країн з найнижчими цінами має такий вигляд:

Швейцарія: 1,8%

США: 2,0%

Сінгапур: 2,0%

Об’єднані Арабські Емірати: 2,8%

Австралія: 2,9%

На останньому місці – Нігерія. Там жителям доведеться віддати аж 105,3% річної зарплати тільки за iPhone.

Утім, iPhone 15 помітно подорожчає. Аналітики очікують підвищення цін на тлі масового оновлення гаджетів. До того ж майбутні смартфони від Apple отримають і новий роз’єм для зарядки – USB Type-C.