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Смартфон или коммуналка? Сколько зарплат нужно отдать за iPhone 14 Pro в разных странах

22 июня 2023, 13:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iphone
Источник: Unsplash

iPhone 14 Pro на сегодняшний день считается одним из лучших смартфонов на рынке. Миллионы фанатов покупают смартфоны от Apple, но из-за высокой стоимости это сделать не всегда просто.

Эксперты из World of Statistics показали, сколько годовых зарплат стоит iPhone 14 Pro в разных странах.

Как оказалось, легче всего купить флагман в Швейцарии — смартфон составляет всего 1,8% от годовой среднестатистической зарплаты. Второе место за США — всего 2%. Тройку лидеров замыкает Сингапур — те же 2%.

К сожалению, в список не попала Украина. В РФ жителям придется отдать аж 16,3% годовой зарплаты, но цифры не соответствуют действительности, ведь легально приобрести iPhone на территории этой страны в магазине Apple невозможно — покупателей ждут огромные наценки из-за нелегкого импорта и ограничения в сервисах.

Так, список стран с самыми низкими ценами выглядит так: 

  • Швейцария: 1,8%
  • США: 2,0%
  • Сингапур: 2,0%
  • Объединенные Арабские Эмираты: 2,8%
  • Австралия: 2,9%

На последнем месте — Нигерия. Там жителям придется отдать аж 105,3% годовой зарплаты только за iPhone.

Впрочем, iPhone 15 заметно подорожает. Аналитики ожидают повышение цен на фоне массового обновления гаджетов. К тому же, будущие смартфоны от Apple получат и новый разъем для зарядки — USB Type-C.

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