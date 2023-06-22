iPhone 14 Pro на сегодняшний день считается одним из лучших смартфонов на рынке. Миллионы фанатов покупают смартфоны от Apple, но из-за высокой стоимости это сделать не всегда просто.
Эксперты из World of Statistics показали, сколько годовых зарплат стоит iPhone 14 Pro в разных странах.
How much of a yearly salary you need to spend to afford an iPhone 14 Pro 128GB:
???????? Switzerland: 1.8%
???????? United States: 2.0%
???????? Singapore: 2.0%
???????? United Arab Emirates: 2.8%
???????? Australia: 2.9%
???????? Canada: 3.0%
???????? Hong Kong: 3.2%
???????? Norway: 3.3%
???????? New Zealand: 3.5%
???????? Netherlands:…
— World of Statistics (@stats_feed) June 21, 2023
Как оказалось, легче всего купить флагман в Швейцарии — смартфон составляет всего 1,8% от годовой среднестатистической зарплаты. Второе место за США — всего 2%. Тройку лидеров замыкает Сингапур — те же 2%.
К сожалению, в список не попала Украина. В РФ жителям придется отдать аж 16,3% годовой зарплаты, но цифры не соответствуют действительности, ведь легально приобрести iPhone на территории этой страны в магазине Apple невозможно — покупателей ждут огромные наценки из-за нелегкого импорта и ограничения в сервисах.
Так, список стран с самыми низкими ценами выглядит так:
- Швейцария: 1,8%
- США: 2,0%
- Сингапур: 2,0%
- Объединенные Арабские Эмираты: 2,8%
- Австралия: 2,9%
На последнем месте — Нигерия. Там жителям придется отдать аж 105,3% годовой зарплаты только за iPhone.
Впрочем, iPhone 15 заметно подорожает. Аналитики ожидают повышение цен на фоне массового обновления гаджетов. К тому же, будущие смартфоны от Apple получат и новый разъем для зарядки — USB Type-C.